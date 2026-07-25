Marché gourmand à Issepts Issepts
dimanche 2 août 2026 · Issepts
Informations pratiques
Issepts
Marché gourmand à Issepts
place des platanes Issepts Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Dans le cadre de la fête du village, le Comité des fêtes d'Issepts propose un marché gourmand ! venez composer votre menu !
Dans le cadre de la fête du village, le Comité des fêtes d'Issepts propose un marché gourmand ! venez composer votre menu !
.
place des platanes Issepts 46320 Lot Occitanie +33 6 25 41 55 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the village festival, the Issepts Festival Committee is hosting a gourmet market! Come put together your own menu!
L’événement Marché gourmand à Issepts Issepts a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Figeac
À voir aussi à Issepts (Lot)
- Fête Votive d’Issepts Issepts 31 juillet 2026