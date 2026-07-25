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AGENDA · Issepts

Marché gourmand à Issepts Issepts

dimanche 2 août 2026 · Issepts

Marché gourmand à Issepts Issepts

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
place des platanes
Ville
46320 Issepts
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Issepts

Marché gourmand à Issepts

place des platanes Issepts Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Dans le cadre de la fête du village, le Comité des fêtes d'Issepts propose un marché gourmand ! venez composer votre menu !

Dans le cadre de la fête du village, le Comité des fêtes d'Issepts propose un marché gourmand ! venez composer votre menu !

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place des platanes Issepts 46320 Lot Occitanie +33 6 25 41 55 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the village festival, the Issepts Festival Committee is hosting a gourmet market! Come put together your own menu!

L’événement Marché gourmand à Issepts Issepts a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Figeac

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