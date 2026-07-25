Informations pratiques

Issepts

Marché gourmand à Issepts

place des platanes Issepts Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre de la fête du village, le Comité des fêtes d'Issepts propose un marché gourmand ! venez composer votre menu !

Dans le cadre de la fête du village, le Comité des fêtes d'Issepts propose un marché gourmand ! venez composer votre menu !

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place des platanes Issepts 46320 Lot Occitanie +33 6 25 41 55 77

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English :

As part of the village festival, the Issepts Festival Committee is hosting a gourmet market! Come put together your own menu!

L’événement Marché gourmand à Issepts Issepts a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Figeac