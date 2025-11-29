Fête votive d’Uzech-les-Oules Uzech
Fête votive d’Uzech-les-Oules Uzech vendredi 24 juillet 2026.
Fête votive d’Uzech-les-Oules
Uzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Une incontournable à ne manquer sous aucun prétexte!
Une incontournable à ne manquer sous aucun prétexte! .
Uzech 46310 Lot Occitanie cac.uzech@gmail.com
English :
A must not to be missed under any circumstances!
L’événement Fête votive d’Uzech-les-Oules Uzech a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Gourdon