Uzech

Marché gourmand à Uzech Les Oules

Salle des Fêtes Uzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Venez partager un moment convivial et gourmand au cœur de notre village ! Entre amis, en famille ou entre voisins, profitez d’une belle soirée d’été placée sous le signe du partage, de la gourmandise et de la bonne humeur

Venez partager un moment convivial et gourmand au cœur de notre village ! Entre amis, en famille ou entre voisins, profitez d’une belle soirée d’été placée sous le signe du partage, de la gourmandise et de la bonne humeur. Nous vous attendons nombreux pour célébrer les saveurs et la convivialité lors de notre Marché Gourmand !

.

Salle des Fêtes Uzech 46310 Lot Occitanie +33 6 37 23 44 67 cac.uzech@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a convivial, gourmet moment in the heart of our village! With friends, family or neighbors, enjoy a lovely summer evening of sharing, gourmet delights and good cheer

L’événement Marché gourmand à Uzech Les Oules Uzech a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon