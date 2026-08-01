Fête votive Espeluche Espeluche
vendredi 14 août 2026 · Espeluche
Informations pratiques
Espeluche
Fête votive Espeluche
Place de l’école Espeluche Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-16 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Du 14 au 16 août le Comité des Fêtes d’Espeluche organise sa traditionnelle Fête Votive. Trois jours de festivités concours de pétanque, Karaoké, soirée mousse, vide greniers, paëlla et soirée cabaret.
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Place de l’école Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 30 96 78 cdfespeluche@gmail.com
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English :
From August 14 to 16, the Espeluche Festival Committee is organizing its traditional Votive Festival. Three days of festivities: pétanque tournament, karaoke, foam party, yard sale, paella, and cabaret night.
L’événement Fête votive Espeluche Espeluche a été mis à jour le 2026-07-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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