Informations pratiques

Espeluche

Fête votive Espeluche

Place de l’école Espeluche Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-16 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Du 14 au 16 août le Comité des Fêtes d’Espeluche organise sa traditionnelle Fête Votive. Trois jours de festivités concours de pétanque, Karaoké, soirée mousse, vide greniers, paëlla et soirée cabaret.

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Place de l’école Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 30 96 78 cdfespeluche@gmail.com

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English :

From August 14 to 16, the Espeluche Festival Committee is organizing its traditional Votive Festival. Three days of festivities: pétanque tournament, karaoke, foam party, yard sale, paella, and cabaret night.

L’événement Fête votive Espeluche Espeluche a été mis à jour le 2026-07-30 par Montélimar Tourisme Agglomération