Fête votive et foire à l’ancienne Place du Tricastin La Baume-de-Transit

La Baume-de-Transit

Fête votive et foire à l’ancienne

Place du Tricastin Place de la Fontaine La Baume-de-Transit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Défilé de la batteuse et chars anciens, repas champêtre, animations et spectacle fauconnier, balade ânes, fanfare, chants traditionnels, manèges, artisanat et exposition vieux tracteurs sont au programme de ces journées.

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Place du Tricastin Place de la Fontaine La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 15 72 41 foirealancienne@gmail.com

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English :

Parade of the threshing machine and antique floats, country-style meal, entertainment and shows: falconer, donkey rides, brass band, traditional songs, merry-go-rounds, crafts and old tractor exhibition are all on the program.

L’événement Fête votive et foire à l’ancienne La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence