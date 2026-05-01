Fête votive et foire à l’ancienne Place du Tricastin La Baume-de-Transit
Fête votive et foire à l’ancienne Place du Tricastin La Baume-de-Transit samedi 23 mai 2026.
La Baume-de-Transit
Fête votive et foire à l’ancienne
Place du Tricastin Place de la Fontaine La Baume-de-Transit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Défilé de la batteuse et chars anciens, repas champêtre, animations et spectacle fauconnier, balade ânes, fanfare, chants traditionnels, manèges, artisanat et exposition vieux tracteurs sont au programme de ces journées.
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Place du Tricastin Place de la Fontaine La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 15 72 41 foirealancienne@gmail.com
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English :
Parade of the threshing machine and antique floats, country-style meal, entertainment and shows: falconer, donkey rides, brass band, traditional songs, merry-go-rounds, crafts and old tractor exhibition are all on the program.
L’événement Fête votive et foire à l’ancienne La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence