Fête votive | Grand loto Pressignac-Vicq
vendredi 28 août 2026 · Pressignac-Vicq
Informations pratiques
Pressignac-Vicq
Fête votive | Grand loto
Salle des fêtes Pressignac-Vicq Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez participer au Grand loto à la salle des fêtes, avec de nombreux lots à gagner parmi lesquels des bons d’achats, entrées de sites, … !
Buvette et crêpes. .
Salle des fêtes Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 85 27
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English : Fête votive | Grand loto
L’événement Fête votive | Grand loto Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2026-08-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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