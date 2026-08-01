Informations pratiques

Pressignac-Vicq

Fête votive | Grand loto

Salle des fêtes Pressignac-Vicq Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez participer au Grand loto à la salle des fêtes, avec de nombreux lots à gagner parmi lesquels des bons d’achats, entrées de sites, … !

Buvette et crêpes. .

Salle des fêtes Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 85 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête votive | Grand loto

L’événement Fête votive | Grand loto Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2026-08-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides