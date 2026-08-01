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Fête votive | Grand loto Pressignac-Vicq

vendredi 28 août 2026 · Pressignac-Vicq

Fête votive | Grand loto Pressignac-Vicq

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24150 Pressignac-Vicq
Département
Dordogne
Tarif

Pressignac-Vicq

Fête votive | Grand loto

Salle des fêtes Pressignac-Vicq Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Venez participer au Grand loto à la salle des fêtes, avec de nombreux lots à gagner parmi lesquels des bons d’achats, entrées de sites, … !
Buvette et crêpes.   .

Salle des fêtes Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 85 27 

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English : Fête votive | Grand loto

L’événement Fête votive | Grand loto Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2026-08-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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