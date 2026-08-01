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AGENDA · Pressignac-Vicq

Fête votive Pressignac-Vicq

samedi 29 août 2026 · Pressignac-Vicq

Fête votive Pressignac-Vicq

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Le Bourg
Ville
24150 Pressignac-Vicq
Département
Dordogne
Tarif

Pressignac-Vicq

Fête votive

Le Bourg Pressignac-Vicq Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

A l’occasion de la fête votive proposée durant le week-end, vous trouverez au programme
– 8h30 randonnée pédestre organisée par les associations TBS et Club loisirs et marches. Parcours de 4 et 9 km, inscription dès 8h30, café et madeleines offerts au départ, buvette à l’arrivée
– 16h-20h village enfant avec structures gonflables, trampoline, pêche aux canards, coups de poing, brochette et bonbons, …
– 19h marché gourmand avec de nombreux stands de producteurs. Buvette et DJ Romain pour animer la soirée. Pensez à amener vos couverts !
– 22h30 feu d’artifice offert par la municipalité   .

Le Bourg Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 85 27 

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English : Fête votive

L’événement Fête votive Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2026-08-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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