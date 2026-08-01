Informations pratiques

Pressignac-Vicq

Fête votive

Le Bourg Pressignac-Vicq Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:30:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

A l’occasion de la fête votive proposée durant le week-end, vous trouverez au programme

– 8h30 randonnée pédestre organisée par les associations TBS et Club loisirs et marches. Parcours de 4 et 9 km, inscription dès 8h30, café et madeleines offerts au départ, buvette à l’arrivée

– 16h-20h village enfant avec structures gonflables, trampoline, pêche aux canards, coups de poing, brochette et bonbons, …

– 19h marché gourmand avec de nombreux stands de producteurs. Buvette et DJ Romain pour animer la soirée. Pensez à amener vos couverts !

– 22h30 feu d’artifice offert par la municipalité .

Le Bourg Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 85 27

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English : Fête votive

L’événement Fête votive Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2026-08-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides