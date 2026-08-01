Fête votive Pressignac-Vicq
samedi 29 août 2026 · Pressignac-Vicq
Informations pratiques
Pressignac-Vicq
Fête votive
Le Bourg Pressignac-Vicq Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
A l’occasion de la fête votive proposée durant le week-end, vous trouverez au programme
– 8h30 randonnée pédestre organisée par les associations TBS et Club loisirs et marches. Parcours de 4 et 9 km, inscription dès 8h30, café et madeleines offerts au départ, buvette à l’arrivée
– 16h-20h village enfant avec structures gonflables, trampoline, pêche aux canards, coups de poing, brochette et bonbons, …
– 19h marché gourmand avec de nombreux stands de producteurs. Buvette et DJ Romain pour animer la soirée. Pensez à amener vos couverts !
– 22h30 feu d’artifice offert par la municipalité .
Le Bourg Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 85 27
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English : Fête votive
L’événement Fête votive Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2026-08-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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