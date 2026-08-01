Fête votive Pressignac-Vicq
dimanche 30 août 2026 · Pressignac-Vicq
Informations pratiques
Pressignac-Vicq
Fête votive
Le Bourg Pressignac-Vicq Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
A l’occasion de la fête votive proposée durant le week-end, vous trouverez au programme
– 8h marché fermier
– 8h-17h30 vide grenier. Restauration et buvette sur place
– 10h-16h animation enfants et exposition de véhicules anciens
– 12h barbecue du comité (saucisse, merguez, ventrêches, frites, quiches, desserts maison). Buvette sur place. Animation musicale avec Roberto .
Le Bourg Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 27 06 41
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English : Fête votive
L’événement Fête votive Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2026-08-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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