Informations pratiques

Pressignac-Vicq

Fête votive

Le Bourg Pressignac-Vicq Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

A l’occasion de la fête votive proposée durant le week-end, vous trouverez au programme

– 8h marché fermier

– 8h-17h30 vide grenier. Restauration et buvette sur place

– 10h-16h animation enfants et exposition de véhicules anciens

– 12h barbecue du comité (saucisse, merguez, ventrêches, frites, quiches, desserts maison). Buvette sur place. Animation musicale avec Roberto .

Le Bourg Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 27 06 41

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English : Fête votive

L’événement Fête votive Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2026-08-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides