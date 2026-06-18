FÊTE VOTIVE LA BASTIDE La Bastide-Puylaurent

La Bastide-Puylaurent

FÊTE VOTIVE LA BASTIDE

Salle polyvalente La Bastide-Puylaurent Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Un week-end de fête locale est organisé avec quatre concours de pétanque, des animations musicales (soirées DJ, feu d’artifice samedi à 22h30) et une fête foraine continue avec diffusion de la Coupe du Monde sur grand écran. Côté restauration, vous retrouverez des grillades, un burger du terroir et une grande paëlla le samedi soir (20€, sur réservation au 06 26 57 07 66).

Vendredi

14:30 Concours de pétanque A et B, doublettes montées 150€ + mises

19:00 Grillades & frites

22:00 Soirée animée par DJ

Samedi

08:00 Petit déjeuner campagnard 7€ (charcuterie, pain, vin rouge)

09:00 Concours de pétanque en tête à tête 100€ + mises

12:00 Grillades & frites

14:30 Concours de pétanque A et B, doublettes montées 200€ + mises

20:00 Paëlla 20€ (entrée + plat + fromage + dessert + café vin compris)

Réservation au 06 26 57 07 66

22:30 Feu d’artifice & soirée animée par DJ

Dimanche

09:00 Messe

11:45 Dépôt de gerbe au monument aux morts

12:00 Apéritif offert par la mairie

14:30 Concours de pétanque A et B, doublettes montées 200€ + mises

19:00 Burger du terroir + frites

Tout au long des fêtes

Buvette ouverte + fête foraine manèges, jeux, confiseries

Diffusion de la Coupe du Monde de football sur grand écran

Vente de fougasses lundi 13 & mardi 14 juillet dans le village et ses alentours .

Salle polyvalente La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 26 57 07 66

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English :

A weekend of local festivities is being organized, featuring four pétanque tournaments, musical entertainment (DJ nights, fireworks on Saturday at 10:30 p.m.) and a non-stop carnival with World Cup games shown on a big screen. As for food, you’ll find grilled meats, a local burger, and a large paella on Saturday night (20?, reservations required at 06 26 57 07 66).

L’événement FÊTE VOTIVE LA BASTIDE La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-OT Mont Lozere