FÊTE VOTIVE LA BASTIDE La Bastide-Puylaurent
FÊTE VOTIVE LA BASTIDE La Bastide-Puylaurent vendredi 17 juillet 2026.
La Bastide-Puylaurent
FÊTE VOTIVE LA BASTIDE
Salle polyvalente La Bastide-Puylaurent Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Un week-end de fête locale est organisé avec quatre concours de pétanque, des animations musicales (soirées DJ, feu d’artifice samedi à 22h30) et une fête foraine continue avec diffusion de la Coupe du Monde sur grand écran. Côté restauration, vous retrouverez des grillades, un burger du terroir et une grande paëlla le samedi soir (20€, sur réservation au 06 26 57 07 66).
Vendredi
14:30 Concours de pétanque A et B, doublettes montées 150€ + mises
19:00 Grillades & frites
22:00 Soirée animée par DJ
Samedi
08:00 Petit déjeuner campagnard 7€ (charcuterie, pain, vin rouge)
09:00 Concours de pétanque en tête à tête 100€ + mises
12:00 Grillades & frites
14:30 Concours de pétanque A et B, doublettes montées 200€ + mises
20:00 Paëlla 20€ (entrée + plat + fromage + dessert + café vin compris)
Réservation au 06 26 57 07 66
22:30 Feu d’artifice & soirée animée par DJ
Dimanche
09:00 Messe
11:45 Dépôt de gerbe au monument aux morts
12:00 Apéritif offert par la mairie
14:30 Concours de pétanque A et B, doublettes montées 200€ + mises
19:00 Burger du terroir + frites
Tout au long des fêtes
Buvette ouverte + fête foraine manèges, jeux, confiseries
Diffusion de la Coupe du Monde de football sur grand écran
Vente de fougasses lundi 13 & mardi 14 juillet dans le village et ses alentours .
Salle polyvalente La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 26 57 07 66
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English :
A weekend of local festivities is being organized, featuring four pétanque tournaments, musical entertainment (DJ nights, fireworks on Saturday at 10:30 p.m.) and a non-stop carnival with World Cup games shown on a big screen. As for food, you’ll find grilled meats, a local burger, and a large paella on Saturday night (20?, reservations required at 06 26 57 07 66).
L’événement FÊTE VOTIVE LA BASTIDE La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-OT Mont Lozere
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