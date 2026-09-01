Informations pratiques

Malataverne

Fête votive

Place Emile Lerat Malataverne Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Végé 15 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 12:00:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Le Comité des Fêtes de Malataverne organise sa traditionnelle Fête Votive. Trois jours de festivités!

.

Place Emile Lerat Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 66 22 37 malataverne.cdf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Malataverne Festival Committee is organizing its traditional Votive Festival. Three days of festivities!

L’événement Fête votive Malataverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence