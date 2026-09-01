Fête votive Malataverne
vendredi 11 septembre 2026 · Malataverne
Informations pratiques
Malataverne
Fête votive
Place Emile Lerat Malataverne Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Végé 15 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 12:00:00
fin : 2026-09-12 23:30:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13
Le Comité des Fêtes de Malataverne organise sa traditionnelle Fête Votive. Trois jours de festivités!
.
Place Emile Lerat Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 66 22 37 malataverne.cdf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Malataverne Festival Committee is organizing its traditional Votive Festival. Three days of festivities!
L’événement Fête votive Malataverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Malataverne (Drôme)
- 3ème balade des saveurs Malataverne 4 octobre 2026