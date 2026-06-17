Saint-Pantaléon-les-Vignes

Fête votive

Mairie Saint Pantaléon les Vignes Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-19 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

La fête annuelle du village revient, venez partager le repas des villageois et profiter des diverses animations, concours de boules, vélo swing, manège, bal et le traditionnel feu d’artifice.

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Mairie Saint Pantaléon les Vignes Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 86 51 97 cdfstpantaleon@gmail.com

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English :

The village’s annual festival is back! Come join the villagers for a meal and enjoy the various activities, including a boules tournament, a swing bike ride, a carnival, a dance, and the traditional fireworks display.

L’événement Fête votive Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes