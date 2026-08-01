FÊTE VOTIVE TERMES Termes
samedi 15 août 2026 · Termes
Informations pratiques
Termes
FÊTE VOTIVE TERMES
Le village Termes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Le village de Termes fait sa fête de village.
Au programme, SAMEDI 15 AOUT
-14h Concours de pétanque
-14h30 Concours de boules carrées
-15h30 Randonnée (9km et 13 km)
-19h Apéro/concert avec le groupe Master Plaster
-20h Grillades/frites
-23h Bal disco avec DJ Faab’s
DIMANCHE 16 AOUT
8h: Tripes
11 Messe
12h: Apéritif Guinguette (prenez vos couverts)
Jeux en tous genres et ventriglisse toute l’après-midi
19h Apéritif
20h Tirage de la tombola
20h Repas food-truck
22h Feu d’artifice et bal musette gratuit .
Le village Termes 48310 Lozère Occitanie +33 6 30 17 47 67
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English :
L’événement FÊTE VOTIVE TERMES Termes a été mis à jour le 2026-07-28 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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