UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Termes

FÊTE VOTIVE TERMES Termes

samedi 15 août 2026 · Termes

FÊTE VOTIVE TERMES Termes

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Le village
Ville
48310 Termes
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Termes

FÊTE VOTIVE TERMES

Le village Termes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16

Le village de Termes fait sa fête de village.
Au programme, SAMEDI 15 AOUT
-14h Concours de pétanque
-14h30 Concours de boules carrées
-15h30 Randonnée (9km et 13 km)
-19h Apéro/concert avec le groupe Master Plaster
-20h Grillades/frites
-23h Bal disco avec DJ Faab’s

DIMANCHE 16 AOUT
8h: Tripes
11 Messe
12h: Apéritif Guinguette (prenez vos couverts)
Jeux en tous genres et ventriglisse toute l’après-midi
19h Apéritif
20h Tirage de la tombola
20h Repas food-truck
22h Feu d’artifice et bal musette gratuit   .

Le village Termes 48310 Lozère Occitanie +33 6 30 17 47 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FÊTE VOTIVE TERMES Termes a été mis à jour le 2026-07-28 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

À voir aussi à Termes (Lozère)