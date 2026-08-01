Informations pratiques

Termes

FÊTE VOTIVE TERMES

Le village Termes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Le village de Termes fait sa fête de village.

Au programme, SAMEDI 15 AOUT

-14h Concours de pétanque

-14h30 Concours de boules carrées

-15h30 Randonnée (9km et 13 km)

-19h Apéro/concert avec le groupe Master Plaster

-20h Grillades/frites

-23h Bal disco avec DJ Faab’s

DIMANCHE 16 AOUT

8h: Tripes

11 Messe

12h: Apéritif Guinguette (prenez vos couverts)

Jeux en tous genres et ventriglisse toute l’après-midi

19h Apéritif

20h Tirage de la tombola

20h Repas food-truck

22h Feu d’artifice et bal musette gratuit .

Le village Termes 48310 Lozère Occitanie +33 6 30 17 47 67

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English :

L’événement FÊTE VOTIVE TERMES Termes a été mis à jour le 2026-07-28 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien