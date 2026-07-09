Informations pratiques

Termes

VISITE À DEUX VOIX CHÂTEAU DE TERMES

Termes Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes vous accueille au château de Termes.

Partagez un moment magique en compagnie de Hannes et Fauve, guides au Château de Termes et de Romain, chargé de mission Patrimoine Géologique au sein du Parc !

En alternant Histoire et Géologie, découvrez les histoires géologique et médiévale fascinantes des paysages, du réseau karstique et du Château de Termes en parcourant les millions d’années et les siècles d’Histoire médiévale.

Matériel fourni.

1 km, facile

Sur inscription par téléphone ou mail.

Prévoir chaussures de marche, casquette, eau.

A partir de 8 ans.

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Termes 11330 Aude Occitanie +33 6 47 66 20 77 natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Corbières-Fenouillèdes Regional Nature Park welcomes you to the Château de Termes.

Share a magical moment with Hannes and Fauve, your guides at Termes Castle, and Romain, the park’s Geological Heritage Coordinator!

Alternating between history and geology, discover the fascinating geological and medieval stories behind the landscapes, the karst system, and the Château de Termes as you journey through millions of yearsand centuries of medieval history.

Equipment provided.

1 km, easy

Registration required by phone or email.

Please bring walking shoes, a hat, and water.

Ages 8 and up.

L’événement VISITE À DEUX VOIX CHÂTEAU DE TERMES Termes a été mis à jour le 2026-07-09 par