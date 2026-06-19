Fête votive vintage Saint-Michel-sur-Savasse
Fête votive vintage Saint-Michel-sur-Savasse samedi 4 juillet 2026.
Saint-Michel-sur-Savasse
Fête votive vintage
Place Valfontaine Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des Fêtes de Saint-Michel-sur-Savasse prépare une édition haute en couleur pour cette nouvelle fête qui sera sur le thème des années 60 ! Au programme marché, feu d’artifice, repas et animations diverses.
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Place Valfontaine Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 43 88 06 cdf.stmichel@gmail.com
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English :
The Comité des Fêtes de Saint-Michel-sur-Savasse is gearing up for another colorful 60s-themed festival! On the program: market, fireworks, meal and entertainment.
L’événement Fête votive vintage Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-06-19 par Valence Romans Tourisme
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