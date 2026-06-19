Saint-Michel-sur-Savasse

Fête votive vintage

Place Valfontaine Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des Fêtes de Saint-Michel-sur-Savasse prépare une édition haute en couleur pour cette nouvelle fête qui sera sur le thème des années 60 ! Au programme marché, feu d’artifice, repas et animations diverses.

.

Place Valfontaine Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 43 88 06 cdf.stmichel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Saint-Michel-sur-Savasse is gearing up for another colorful 60s-themed festival! On the program: market, fireworks, meal and entertainment.

L’événement Fête votive vintage Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-06-19 par Valence Romans Tourisme