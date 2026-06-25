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Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec rue Edouard Prigent Plounévez-Moëdec

Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec rue Edouard Prigent Plounévez-Moëdec vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
rue Edouard Prigent
Adresse
Stade Yves Le Cam
Ville
22810 Plounévez-Moëdec
Département
Côtes-d'Armor
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Tarif

Plounévez-Moëdec

Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec

rue Edouard Prigent Stade Yves Le Cam Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Pour les petits et les grands !
Nombreuses animations
– Vendredi soir, samedi et dimanche après-midi concours de boules ouvert à tous et bal
– Samedi à partir de 19h30
repas (tickets en vente dans les commerces et sur place),
sonneurs, magie, spectacle de feu et feu d’artifice, bal
– Dimanche à partir de 14h Olympiade
– Fête foraine tout le week-end   .

rue Edouard Prigent Stade Yves Le Cam Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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