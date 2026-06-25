Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec rue Edouard Prigent Plounévez-Moëdec
Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec rue Edouard Prigent Plounévez-Moëdec vendredi 3 juillet 2026.
Plounévez-Moëdec
Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec
rue Edouard Prigent Stade Yves Le Cam Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Pour les petits et les grands !
Nombreuses animations
– Vendredi soir, samedi et dimanche après-midi concours de boules ouvert à tous et bal
– Samedi à partir de 19h30
repas (tickets en vente dans les commerces et sur place),
sonneurs, magie, spectacle de feu et feu d’artifice, bal
– Dimanche à partir de 14h Olympiade
– Fête foraine tout le week-end .
rue Edouard Prigent Stade Yves Le Cam Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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