Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec rue Edouard Prigent Plounévez-Moëdec

Plounévez-Moëdec

Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec

rue Edouard Prigent Stade Yves Le Cam Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Pour les petits et les grands !

Nombreuses animations

– Vendredi soir, samedi et dimanche après-midi concours de boules ouvert à tous et bal

– Samedi à partir de 19h30

repas (tickets en vente dans les commerces et sur place),

sonneurs, magie, spectacle de feu et feu d’artifice, bal

– Dimanche à partir de 14h Olympiade

– Fête foraine tout le week-end .

rue Edouard Prigent Stade Yves Le Cam Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fêtes annuelles de Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose