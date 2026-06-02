Rives et récits Léguer en fête Site des Papeteries Vallée Plounévez-Moëdec

Plounévez-Moëdec

Rives et récits Léguer en fête

Site des Papeteries Vallée Allée des frères Vallée Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Rives et Récits, c’est une collection de podcasts et une exposition photographique et sonore. Le projet invite les auditeurs à embarquer pour un voyage inédit au cœur de six rivières bretonnes qui portent des atlas socio-culturels, à travers le regard et la voix de celles et ceux qui les vivent. .

Site des Papeteries Vallée Allée des frères Vallée Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Rives et récits Léguer en fête Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose