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Rives et récits Léguer en fête Site des Papeteries Vallée Plounévez-Moëdec

Rives et récits Léguer en fête Site des Papeteries Vallée Plounévez-Moëdec mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Site des Papeteries Vallée

Adresse : Allée des frères Vallée

Ville : 22810 Plounévez-Moëdec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif :

Plounévez-Moëdec

Rives et récits Léguer en fête

Site des Papeteries Vallée Allée des frères Vallée Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Rives et Récits, c’est une collection de podcasts et une exposition photographique et sonore. Le projet invite les auditeurs à embarquer pour un voyage inédit au cœur de six rivières bretonnes qui portent des atlas socio-culturels, à travers le regard et la voix de celles et ceux qui les vivent.   .

Site des Papeteries Vallée Allée des frères Vallée Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Rives et récits Léguer en fête Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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