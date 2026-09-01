Fêtes communales à Kergloff Kergloff
samedi 12 septembre 2026 · Kergloff
Informations pratiques
Kergloff
Fêtes communales à Kergloff
Bourg Kergloff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Week-end festif à partager en famille ou entre amis !
Au programme tout le week-end
– Fête foraine
– Concours de pétanque
– Moules-frites le samedi soir
– Vide-greniers le dimanche matin
– Concours de palets
– Doublettes
– Remise du Palet d’Or
?? Buvette & restauration rapide sur place le dimanche .
Bourg Kergloff 29270 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fêtes communales à Kergloff Kergloff a été mis à jour le 2026-08-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
À voir aussi à Kergloff (Finistère)
- Animations et vide grenier à Kergloff Kergloff 13 septembre 2026