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AGENDA · Kergloff

Fêtes communales à Kergloff Kergloff

samedi 12 septembre 2026 · Kergloff

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Bourg
Ville
29270 Kergloff
Département
Finistère
Tarif

Kergloff

Fêtes communales à Kergloff

Bourg Kergloff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Week-end festif à partager en famille ou entre amis !

Au programme tout le week-end

– Fête foraine
– Concours de pétanque
– Moules-frites le samedi soir
– Vide-greniers le dimanche matin
– Concours de palets
– Doublettes
– Remise du Palet d’Or
?? Buvette & restauration rapide sur place le dimanche   .

Bourg Kergloff 29270 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fêtes communales à Kergloff Kergloff a été mis à jour le 2026-08-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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