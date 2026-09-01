Informations pratiques

Kergloff

Fêtes communales à Kergloff

Bourg Kergloff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Week-end festif à partager en famille ou entre amis !

Au programme tout le week-end

– Fête foraine

– Concours de pétanque

– Moules-frites le samedi soir

– Vide-greniers le dimanche matin

– Concours de palets

– Doublettes

– Remise du Palet d’Or

?? Buvette & restauration rapide sur place le dimanche .

Bourg Kergloff 29270 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fêtes communales à Kergloff Kergloff a été mis à jour le 2026-08-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée