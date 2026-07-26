Informations pratiques

Agnos

Fêtes d’Agnos

Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Le comité des fêtes d’Agnos vous invite aux fêtes du village ce week-end.

En ce deuxième jour, à 12h apéritif suivi du repas place du château (confit de canard, pomme de terre persillées, fromage et gâteau basque). Réservation avant le 9 août à la mairie d’Agnos. 19h Bodega animé par le groupe Appaloosa Orchestra. 23h feu d’artifice, parking de la mairie. .

Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 25 69

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English : Fêtes d’Agnos

L’événement Fêtes d’Agnos Agnos a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn