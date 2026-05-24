Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Amotz 2026

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Programme

Vendredi 10

18h00 19h00 Tournoi demies finales au trinquet Mendionde organisées avec Esku pilota.

20:00 Apéritif

21:00 Zikiro Inscriptions au 07 68 50 32 79.

Samedi 11

14h00 Début des finales du tournoi de pala au fronton.

18h00 Course La Grande foulée d’Amotz. 8,5km de course à pied autour d’Amotz. Inscription à 10 euros Informations et inscriptions au 07.82.50.53.16.

19h00 Soirée animée gratuite et abritée avec bar et grillades.

Dimanche 12

10h30 Messe à la chapelle

11h00 à définir

13h00 Apéritif

13h30 Repas

16h00 à 22h00 Soirée animée

Lundi 13

Journée des amoztar au restaurant mendionande.

13h00 Repas au restaurant Mendionde sur réservation au 05.59.47.36.31.

Soirée animée par le groupe “Los Piquillos”

Mardi 14

14h00 Tournoi de mus. Inscription 12€ au 07.78.17.51.08 ou sur place (13h00) .

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Fêtes d’Amotz 2026

L’événement Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque