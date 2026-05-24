Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle
Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Fêtes d’Amotz 2026
Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Programme
Vendredi 10
18h00 19h00 Tournoi demies finales au trinquet Mendionde organisées avec Esku pilota.
20:00 Apéritif
21:00 Zikiro Inscriptions au 07 68 50 32 79.
Samedi 11
14h00 Début des finales du tournoi de pala au fronton.
18h00 Course La Grande foulée d’Amotz. 8,5km de course à pied autour d’Amotz. Inscription à 10 euros Informations et inscriptions au 07.82.50.53.16.
19h00 Soirée animée gratuite et abritée avec bar et grillades.
Dimanche 12
10h30 Messe à la chapelle
11h00 à définir
13h00 Apéritif
13h30 Repas
16h00 à 22h00 Soirée animée
Lundi 13
Journée des amoztar au restaurant mendionande.
13h00 Repas au restaurant Mendionde sur réservation au 05.59.47.36.31.
Soirée animée par le groupe “Los Piquillos”
Mardi 14
14h00 Tournoi de mus. Inscription 12€ au 07.78.17.51.08 ou sur place (13h00) .
Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes d’Amotz 2026
L’événement Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 28 mai 2026
- Dégustation de whisky avec CWS by ASCEND Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 28 mai 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 29 mai 2026
- Concert de chants basque avec le choeur d’hommes Adixkideak et le choeur d’hommes Ikusiko Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle 29 mai 2026
- Marché traditionnel Saint-Pée-sur-Nivelle 30 mai 2026