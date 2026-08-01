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Fêtes de Bardos Place du village Bardos

dimanche 16 août 2026 · Place du village · Bardos

Fêtes de Bardos Place du village Bardos

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Place du village
Adresse
Bourg
Ville
64520 Bardos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bardos

Fêtes de Bardos

Place du village Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Animations, repas et soirées ouvert à tous.
Grande Randonnée Pédestre organisée par Uhaldean Section Cyclo et Ihesaldi. Petit-déj offert et ravitaillement gastronomique à mi-parcours. Départ de 7h30 à 10h. 3 parcours 9,6km 14,1km 18,3km
Repas Entrecôte, frites, fromage, dessert
16h00 Vachettes, sur le 3ième stade
19h00 Apéritif et Repas Salade de Gésiers, Moules-Frites, fromage, dessert (vin, café, digestif)
Billets en vente au château le Dimanche 9 août à partir de 18h.
00h00 à 2h00 Bal avec Begi Beltz   .

Place du village Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Fêtes de Bardos

L’événement Fêtes de Bardos Bardos a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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