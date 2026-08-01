Fêtes de Bardos Place du village Bardos
dimanche 16 août 2026 · Place du village · Bardos
Informations pratiques
Bardos
Fêtes de Bardos
Place du village Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Animations, repas et soirées ouvert à tous.
Grande Randonnée Pédestre organisée par Uhaldean Section Cyclo et Ihesaldi. Petit-déj offert et ravitaillement gastronomique à mi-parcours. Départ de 7h30 à 10h. 3 parcours 9,6km 14,1km 18,3km
Repas Entrecôte, frites, fromage, dessert
16h00 Vachettes, sur le 3ième stade
19h00 Apéritif et Repas Salade de Gésiers, Moules-Frites, fromage, dessert (vin, café, digestif)
Billets en vente au château le Dimanche 9 août à partir de 18h.
00h00 à 2h00 Bal avec Begi Beltz .
Place du village Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Fêtes de Bardos
L’événement Fêtes de Bardos Bardos a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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