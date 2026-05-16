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Fêtes de Bayonne Journée de clôture Bayonne

Fêtes de Bayonne Journée de clôture Bayonne

Fêtes de Bayonne Journée de clôture Bayonne dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Divers lieux

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Fêtes de Bayonne Journée de clôture

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le programme de la journée du dimanche, journée de clôture, reste riche et varié.
La traditionnelle messe des bandas ouvre cette journée en l’église Saint-André, puis à midi, suivra le départ officiel des géants, bandas et autres groupes traditionnels.
En début de soirée, les chars du corso seront exposés pendant quelques heures boulevard Alsace-Lorraine, et ces Fêtes 2026 se termineront par un grandiose feu d’artifice tiré depuis la place de la Liberté sur les coups de minuit !   .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00  info@visitbayonne.com

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English : Fêtes de Bayonne Journée de clôture

L’événement Fêtes de Bayonne Journée de clôture Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne

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