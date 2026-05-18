Bayonne

Fêtes de Bayonne Journées des Associations

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le samedi des Fêtes met en avant les associations bayonnaises.

Des concerts, des gaiteros, le défilé de la cour du roi Léon, la corrida à cheval, et en début de soirée, à 22h, le moment incontournable de la journée du samedi avec le traditionnel défilé des chars du corso lumineux ! .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 info@visitbayonne.com

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English : Fêtes de Bayonne Journées des Associations

L’événement Fêtes de Bayonne Journées des Associations Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne