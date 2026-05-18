Fêtes de Bayonne Journées des Associations Bayonne
Fêtes de Bayonne Journées des Associations Bayonne samedi 18 juillet 2026.
Bayonne
Fêtes de Bayonne Journées des Associations
Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le samedi des Fêtes met en avant les associations bayonnaises.
Des concerts, des gaiteros, le défilé de la cour du roi Léon, la corrida à cheval, et en début de soirée, à 22h, le moment incontournable de la journée du samedi avec le traditionnel défilé des chars du corso lumineux ! .
Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 info@visitbayonne.com
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English : Fêtes de Bayonne Journées des Associations
L’événement Fêtes de Bayonne Journées des Associations Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne
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