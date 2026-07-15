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Pelote Basque Fronton du stade Jean Dauger. Bayonne

samedi 18 juillet 2026 · Fronton du stade Jean Dauger. · Bayonne

Pelote Basque Fronton du stade Jean Dauger. Bayonne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Fronton du stade Jean Dauger.
Adresse
Avenue Docteur Léon Moynac
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Bayonne

Pelote Basque

Fronton du stade Jean Dauger. Avenue Docteur Léon Moynac Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

– 17h Championnat des Fêtes du lancer de Béret ouvert au public
– 18h partie de grosse pala

Restauration sur place.   .

Fronton du stade Jean Dauger. Avenue Docteur Léon Moynac Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 70 67 

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English : Pelote Basque

L’événement Pelote Basque Bayonne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bayonne

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