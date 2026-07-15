Pelote Basque Fronton du stade Jean Dauger. Bayonne
samedi 18 juillet 2026 · Fronton du stade Jean Dauger. · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Pelote Basque
Fronton du stade Jean Dauger. Avenue Docteur Léon Moynac Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
– 17h Championnat des Fêtes du lancer de Béret ouvert au public
– 18h partie de grosse pala
Restauration sur place. .
Fronton du stade Jean Dauger. Avenue Docteur Léon Moynac Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 70 67
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English : Pelote Basque
L’événement Pelote Basque Bayonne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bayonne
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