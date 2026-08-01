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Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq

samedi 15 août 2026 · Impasse Camors · Bénéjacq

Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Impasse Camors
Adresse
ESPACE MADAUNE
Ville
64800 Bénéjacq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bénéjacq

Fêtes de Bénéjacq 2026

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Les fêtes de Bénéjacq auront lieu du 13 au 16 août.
Voici le programme du samedi 15 août
10h30 Messe
11h45 Cérémonie au Monument aux morts
Passe-rue musical animé par Bénéjacq Trad / Menestrèrs Gascons
12h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique
12h15 Vin d’honneur offert par la Mairie.
15h 17h Après-Midi jeux pour les enfants.
16h Course cycliste
19h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique
22h00-2h Bal des conscrits.   .

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 61 01 

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English : Fêtes de Bénéjacq 2026

L’événement Fêtes de Bénéjacq 2026 Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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