Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq

Informations pratiques

Bénéjacq

Fêtes de Bénéjacq 2026

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Les fêtes de Bénéjacq auront lieu du 13 au 16 août.

Voici le programme du samedi 15 août

10h30 Messe

11h45 Cérémonie au Monument aux morts

Passe-rue musical animé par Bénéjacq Trad / Menestrèrs Gascons

12h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique

12h15 Vin d’honneur offert par la Mairie.

15h 17h Après-Midi jeux pour les enfants.

16h Course cycliste

19h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique

22h00-2h Bal des conscrits. .

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 61 01

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English : Fêtes de Bénéjacq 2026

L’événement Fêtes de Bénéjacq 2026 Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay