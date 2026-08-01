Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq
samedi 15 août 2026 · Impasse Camors · Bénéjacq
Informations pratiques
Bénéjacq
Fêtes de Bénéjacq 2026
Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Les fêtes de Bénéjacq auront lieu du 13 au 16 août.
Voici le programme du samedi 15 août
10h30 Messe
11h45 Cérémonie au Monument aux morts
Passe-rue musical animé par Bénéjacq Trad / Menestrèrs Gascons
12h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique
12h15 Vin d’honneur offert par la Mairie.
15h 17h Après-Midi jeux pour les enfants.
16h Course cycliste
19h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique
22h00-2h Bal des conscrits. .
Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 61 01
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English : Fêtes de Bénéjacq 2026
L’événement Fêtes de Bénéjacq 2026 Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay