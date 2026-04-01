Fêtes de Bon-Encontre Place du 11 novembre Bon-Encontre
Fêtes de Bon-Encontre Place du 11 novembre Bon-Encontre jeudi 30 avril 2026.
Bon-Encontre
Fêtes de Bon-Encontre
Place du 11 novembre Centre-bourg Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-05-03 22:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Fêtes foraine, rencontres sportives, animations culturelles, Color baby et Color Run, soirée karaoké…
Lancement des fêtes le 1er mai à 12h, en présence de 2 célébrités
Restauration Buvette sur place
Fêtes foraine, rencontres sportives, animations culturelles, Color baby et Color Run, soirée karaoké…
Lancement des fêtes le 1er mai à 12h, en présence de 2 célébrités
Restauration Buvette sur place .
Place du 11 novembre Centre-bourg Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77 mairie@ville-bon-encontre.fr
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English : Fêtes de Bon-Encontre
Funfair, sporting events, cultural activities, Color Baby and Color Run, karaoke night…
Party launch on May 1st at 12pm, in the presence of 2 celebrities
Catering Refreshment bar on site
L’événement Fêtes de Bon-Encontre Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Agen