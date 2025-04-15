Bon-Encontre/Sainte-Radegonde, du canal au coteau de l’Agenais Bon-Encontre Lot-et-Garonne

vendredi 1 août 2025.

A pieds Difficulté moyenne

47240 Bon-Encontre Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14400.0

A voir sur ce parcours, le canal au pied de la colline, des chemins ombragés sur le coteau, deux églises romanes, Ste-Radegonde et St-Ferreol et la statue monumentale de la Vierge de Bon-Encontre.

English :

To be seen on this route, the canal at the foot of the hill, shady paths on the hillside, two Romanesque churches, Ste-Radegonde and St-Ferreol and the monumental statue of the Virgin of Bon-Encontre.

Deutsch :

Sehenswert auf dieser Strecke sind der Kanal am Fuße des Hügels, schattige Wege am Hang, zwei romanische Kirchen, Ste-Radegonde und St-Ferreol, und die monumentale Statue der Jungfrau von Bon-Encontre.

Italiano :

Da vedere, lungo questo percorso, il canale ai piedi della collina, i sentieri ombreggiati sul pendio, le due chiese romaniche di Ste-Radegonde e St-Ferreol e la statua monumentale della Vergine di Bon-Encontre.

Español :

En esta ruta se puede ver el canal al pie de la colina, los senderos sombreados en la ladera, dos iglesias románicas, Ste-Radegonde y St-Ferreol y la estatua monumental de la Virgen de Bon-Encontre.

