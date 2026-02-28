Théâtre “TIMOTHÉE AU ROYAUME DES LUTINS FARCEURS” Rue de la République Bon-Encontre

Bon-Encontre

Théâtre “TIMOTHÉE AU ROYAUME DES LUTINS FARCEURS”

Rue de la République Centre culturel Jacques Prévert Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez vous amuser avec Timothée et ses amis qui rencontrent un lutin farceur dans un spectacle original. Il présente 5 comédiens et 12 personnages, idéal pour les enfants de 3 à 11 ans. À la fin, friandises et photos avec les personnages !

Venez vous amuser, frémir et vivre de chouettes aventures avec Timothée et ses amis qui vont avoir maille à partir avec un lutin farceur !…

Un spectacle original, tendre, drôle et réjouissant qui allie théâtre et vidéo puisque les décors sont projetés sur un grand écran, permettant ainsi un voyage visuel et poétique et qui prône des vertus telles que l’entraide, le courage et l’amitié…

Un spectacle avec 5 comédiens et 12 personnages qui ravira les petits comme les grands de 3 à 11 ans et même les parents !

À l’issue du spectacle, friandises et photos avec les personnages ! .

Rue de la République Centre culturel Jacques Prévert Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99 tdameblanche@orange.fr

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English : Théâtre “TIMOTHÉE AU ROYAUME DES LUTINS FARCEURS”

Join Timothée and his friends as they meet a prankster elf in an original show. Featuring 5 actors and 12 characters, it’s ideal for children aged 3 to 11. At the end, treats and photos with the characters!

L’événement Théâtre “TIMOTHÉE AU ROYAUME DES LUTINS FARCEURS” Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Agen