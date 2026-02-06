Bienvenue à Golgotha ! Centre culturel de Delbès Bon-Encontre

Bienvenue à Golgotha !

Centre culturel de Delbès 21 route de Paradou Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Une comédie d’Esteban Beraldo et Laurent Joubert met en scène un jeune couple en lune de miel sur l’île de Chypre. Ils découvrent qu’ils partagent la maison avec deux retraités et un groupe d’hôtesses de l’air. Leur séjour devient cauchemardesque après la découverte d’un corps. Qui est l’assassin ?

Une comédie d'Esteban Beraldo et Laurent Joubert met en scène un jeune couple en lune de miel sur l'île de Chypre. Ils découvrent qu'ils partagent la maison avec deux retraités et un groupe d'hôtesses de l'air. Leur séjour devient cauchemardesque après la découverte d'un corps. Qui est l'assassin ? Durée 1h35.

Centre culturel de Delbès 21 route de Paradou Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99 tdameblanche@orange.fr

English : Bienvenue à Golgotha !

A comedy by Esteban Beraldo and Laurent Joubert features a young couple on their honeymoon on the island of Cyprus. They discover they’re sharing the house with two pensioners and a group of stewardesses. Their stay becomes a nightmare after the discovery of a body. Who’s the killer?

