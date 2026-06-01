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Fêtes de Buzy Buzy

Fêtes de Buzy Buzy

Fêtes de Buzy Buzy vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Centre village

Ville : 64260 Buzy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit

Buzy

Fêtes de Buzy

Centre village Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 02:00:00

Date(s) :
2026-06-19

19h Apéritif offert par le comité
21h Repas des villageois 20€ adulte 10€ enfant (inscription via HelloAsso)
21h-2h Spectacle du groupe Zampa   .

Centre village Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 72 70 53  mairie.de.buzy@wanadoo.fr

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English : Fêtes de Buzy

L’événement Fêtes de Buzy Buzy a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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