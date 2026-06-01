Fêtes de Buzy Buzy
Fêtes de Buzy Buzy vendredi 19 juin 2026.
Buzy
Fêtes de Buzy
Centre village Buzy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 02:00:00
Date(s) :
2026-06-19
19h Apéritif offert par le comité
21h Repas des villageois 20€ adulte 10€ enfant (inscription via HelloAsso)
21h-2h Spectacle du groupe Zampa .
Centre village Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 72 70 53 mairie.de.buzy@wanadoo.fr
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English : Fêtes de Buzy
L’événement Fêtes de Buzy Buzy a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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