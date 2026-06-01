Buzy

Fêtes de Buzy

Centre village Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 02:00:00

Date(s) :

2026-06-19

19h Apéritif offert par le comité

21h Repas des villageois 20€ adulte 10€ enfant (inscription via HelloAsso)

21h-2h Spectacle du groupe Zampa .

Centre village Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 72 70 53 mairie.de.buzy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Buzy

L’événement Fêtes de Buzy Buzy a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées