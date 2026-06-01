Fêtes de Buzy Buzy
Fêtes de Buzy Buzy samedi 20 juin 2026.
Buzy
Fêtes de Buzy
Centre village Buzy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 04:00:00
Date(s) :
2026-06-20
14h Olympiades pour les enfants (2€ l’inscription sur place)
17h15 La courrude du Koala
19h Course des enfants
19h30 Remise des prix de la course
21h Retransmission demi-finale du Top 14
22h30 Départ retraite au flambeau
23h Feu d’artifice
23h-4h Soirée animée par le comité .
Centre village Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 72 70 53 mairie.de.buzy@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Buzy
L’événement Fêtes de Buzy Buzy a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Buzy (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes de Buzy Buzy 19 juin 2026
- Fêtes de Buzy Buzy 21 juin 2026