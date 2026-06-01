Buzy

Fêtes de Buzy

Centre village Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 04:00:00

Date(s) :

2026-06-20

14h Olympiades pour les enfants (2€ l’inscription sur place)

17h15 La courrude du Koala

19h Course des enfants

19h30 Remise des prix de la course

21h Retransmission demi-finale du Top 14

22h30 Départ retraite au flambeau

23h Feu d’artifice

23h-4h Soirée animée par le comité .

Centre village Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 72 70 53 mairie.de.buzy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Buzy

L’événement Fêtes de Buzy Buzy a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées