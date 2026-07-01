Fêtes de CALLEN TABLE MAHAIA LA CONCORDANTE CALLEN Callen

Informations pratiques

Callen

Fêtes de CALLEN

TABLE MAHAIA LA CONCORDANTE CALLEN DERRIERE LA BERGERIE Callen Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Fêtes de CALLEN

Vendredi 17/07 18H30 concours de pétanque

Vendredi 17/07 19H00 moules/frites

Samedi 18/07 19H00 entrecôtes/frites

Pour plus d’informations et réservations de vos repas, avant le 10/07, vous pouvez appeler Eric BETRIA au 06 36 45 35 73 ou Hélène BETRIA au 06 84 14 92

Le comité des fêtes de Callen organise le 17 et 18 juillet les fêtes du village.

Elles débuteront par le concours de pétanque le vendredi 17 à partir de 18H30. S’en suivront, à partir de 19H00, les traditionnelles moules frites accompagnées d’un dessert pour 15 €/adulte et 8€/enfant.

Le samedi à partir de 19H, le comité vous servira l’entrecôte frites accompagnée d’une entrée, de fromage/salade et d’un dessert pour 20€/adulte et 8€ /enfant.

Vous pourrez acheter du vin rosé, rouge et blanc au prix de 8€ la bouteille.

Une animation musicale sera présente les deux soirs.

Merci de réserver vos repas, avant le 10/07, auprès de Eric BETRIA au 06 36 45 35 73 ou Hélène BETRIA au 06 84 14 92 17. .

TABLE MAHAIA LA CONCORDANTE CALLEN DERRIERE LA BERGERIE Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 45 35 73 comitedesfetescallen@gmail.com

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English : Fêtes de CALLEN

CALLEN Festival

Friday, July 17, 6:30 p.m.: pétanque tournament

Friday, July 17, 7:00 p.m.: mussels and fries

Saturday, July 18, 7:00 PM: ribeye steaks and fries

For more information and to reserve your meals (by July 10), please call: Eric BETRIA at 06 36 45 35 73 or Hélène BETRIA at 06 84 14 92

L’événement Fêtes de CALLEN Callen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cœur Haute Lande