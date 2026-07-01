Fêtes de CALLEN TABLE MAHAIA LA CONCORDANTE CALLEN Callen
vendredi 17 juillet 2026 · TABLE MAHAIA LA CONCORDANTE CALLEN · Callen
Informations pratiques
Callen
Fêtes de CALLEN
TABLE MAHAIA LA CONCORDANTE CALLEN DERRIERE LA BERGERIE Callen Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Fêtes de CALLEN
Vendredi 17/07 18H30 concours de pétanque
Vendredi 17/07 19H00 moules/frites
Samedi 18/07 19H00 entrecôtes/frites
Pour plus d’informations et réservations de vos repas, avant le 10/07, vous pouvez appeler Eric BETRIA au 06 36 45 35 73 ou Hélène BETRIA au 06 84 14 92
Le comité des fêtes de Callen organise le 17 et 18 juillet les fêtes du village.
Elles débuteront par le concours de pétanque le vendredi 17 à partir de 18H30. S’en suivront, à partir de 19H00, les traditionnelles moules frites accompagnées d’un dessert pour 15 €/adulte et 8€/enfant.
Le samedi à partir de 19H, le comité vous servira l’entrecôte frites accompagnée d’une entrée, de fromage/salade et d’un dessert pour 20€/adulte et 8€ /enfant.
Vous pourrez acheter du vin rosé, rouge et blanc au prix de 8€ la bouteille.
Une animation musicale sera présente les deux soirs.
Merci de réserver vos repas, avant le 10/07, auprès de Eric BETRIA au 06 36 45 35 73 ou Hélène BETRIA au 06 84 14 92 17. .
TABLE MAHAIA LA CONCORDANTE CALLEN DERRIERE LA BERGERIE Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 45 35 73 comitedesfetescallen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de CALLEN
CALLEN Festival
Friday, July 17, 6:30 p.m.: pétanque tournament
Friday, July 17, 7:00 p.m.: mussels and fries
Saturday, July 18, 7:00 PM: ribeye steaks and fries
For more information and to reserve your meals (by July 10), please call: Eric BETRIA at 06 36 45 35 73 or Hélène BETRIA at 06 84 14 92
L’événement Fêtes de CALLEN Callen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Callen (Landes)
- Animation Astronomie Callen 13 août 2026
- Observation astronomique Callen 13 août 2026