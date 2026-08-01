AGENDA · Castetnau-Camblong
Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong
jeudi 13 août 2026 · Castetnau-Camblong
Informations pratiques
Castetnau-Camblong
Fêtes de Castetnau-Camblong
Salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Venez profiter du premier jour des fêtes avec le marché gourmand. .
Salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 02 08 92
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English : Fêtes de Castetnau-Camblong
L’événement Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Béarn des Gaves
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