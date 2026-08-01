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Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong

jeudi 13 août 2026 · Castetnau-Camblong

Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64190 Castetnau-Camblong
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Castetnau-Camblong

Fêtes de Castetnau-Camblong

Salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Venez profiter du premier jour des fêtes avec le marché gourmand.   .

Salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 02 08 92 

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English : Fêtes de Castetnau-Camblong

L’événement Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Béarn des Gaves

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