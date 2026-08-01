Informations pratiques

Castetnau-Camblong

Fêtes de Castetnau-Camblong

Salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez profiter du premier jour des fêtes avec le marché gourmand. .

Salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 02 08 92

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English : Fêtes de Castetnau-Camblong

L’événement Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Béarn des Gaves