FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram
FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram vendredi 19 juin 2026.
Lestelle-Bétharram
FÊTES DE LA SAINT JEAN
Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 6202-10-19 02:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Au programme
18h30 ouverture des fëtes,
19h00 estanquet (sans réservation)
22h30 feu de la saint jean, soirée animée par le podium Manhattan ambiance dance floor .
Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52 mariejosemengelle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÊTES DE LA SAINT JEAN
L’événement FÊTES DE LA SAINT JEAN Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay