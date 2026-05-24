FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram

Lestelle-Bétharram

FÊTES DE LA SAINT JEAN

Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 6202-10-19 02:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Au programme

18h30 ouverture des fëtes,

19h00 estanquet (sans réservation)

22h30 feu de la saint jean, soirée animée par le podium Manhattan ambiance dance floor .

Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52 mariejosemengelle@gmail.com

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English : FÊTES DE LA SAINT JEAN

L’événement FÊTES DE LA SAINT JEAN Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay