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FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram

FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram

FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Saillet

Adresse : SALLE DES FETES

Ville : 64800 Lestelle-Bétharram

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : mardi 19 octobre 6202

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lestelle-Bétharram

FÊTES DE LA SAINT JEAN

Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 6202-10-19 02:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Au programme
18h30 ouverture des fëtes,
19h00 estanquet (sans réservation)
22h30 feu de la saint jean, soirée animée par le podium Manhattan ambiance dance floor   .

Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52  mariejosemengelle@gmail.com

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English : FÊTES DE LA SAINT JEAN

L’événement FÊTES DE LA SAINT JEAN Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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