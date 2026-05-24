FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram
FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram samedi 20 juin 2026.
Lestelle-Bétharram
FÊTES DE LA SAINT JEAN
Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Au programme
13h30/16h30 mini tournoi de foot sur le stade (entraîneurs de l’ES NAY Lestellois)
13h30/16h30 pour les enfants atelier et animation autour du cirque (Trobairiz) gratuit
19h00 estanquet
soirée animée par le podium Manhattan (ambiance Shatta)
23h00 feu d’artifice .
Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52 mariejosemengelle@gmail.com
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English : FÊTES DE LA SAINT JEAN
L’événement FÊTES DE LA SAINT JEAN Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay