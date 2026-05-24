FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram

Lestelle-Bétharram

FÊTES DE LA SAINT JEAN

Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Au programme

13h30/16h30 mini tournoi de foot sur le stade (entraîneurs de l’ES NAY Lestellois)

13h30/16h30 pour les enfants atelier et animation autour du cirque (Trobairiz) gratuit

19h00 estanquet

soirée animée par le podium Manhattan (ambiance Shatta)

23h00 feu d’artifice .

Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52 mariejosemengelle@gmail.com

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English : FÊTES DE LA SAINT JEAN

L’événement FÊTES DE LA SAINT JEAN Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay