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FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram

FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram

FÊTES DE LA SAINT JEAN Saillet Lestelle-Bétharram dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Saillet

Adresse : SALLE DES FETES

Ville : 64800 Lestelle-Bétharram

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Lestelle-Bétharram

FÊTES DE LA SAINT JEAN

Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Programme
10h30 messe animée par Saint Pé Chante, dépôt de gerbe au monument aux morts.
11h30 apéritif offert par la mairie animé par DOMAN .
13h00 repas.
15h00 course cycliste   .

Saillet SALLE DES FETES Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52  mariejosemengelle@gmail.com

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English : FÊTES DE LA SAINT JEAN

L’événement FÊTES DE LA SAINT JEAN Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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