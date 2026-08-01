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Fêtes de Labiri (repas et bal) Hasparren

vendredi 21 août 2026 · Hasparren

Fêtes de Labiri (repas et bal) Hasparren

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Quartier Labiry
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hasparren

Fêtes de Labiri (repas et bal)

Quartier Labiry Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 23:59:00

Date(s) :
2026-08-21

Repas entrecôte frites animé par UR BEGI.
Bal animé par TXARANG’A L’ARRACHE.   .

Quartier Labiry Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Fêtes de Labiri (repas et bal)

L’événement Fêtes de Labiri (repas et bal) Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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