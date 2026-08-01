Informations pratiques

Hasparren

Fêtes de Labiri (repas et course de vaches)

Quartier Labiry Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:30:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Fêtes de Labiri (repas et courses de vaches) .

Quartier Labiry Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Fêtes de Labiri (repas et course de vaches)

L’événement Fêtes de Labiri (repas et course de vaches) Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque