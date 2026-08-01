AGENDA · Hasparren
Fêtes de Labiri (repas et course de vaches) Hasparren
samedi 22 août 2026 · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Fêtes de Labiri (repas et course de vaches)
Quartier Labiry Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:30:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Fêtes de Labiri (repas et courses de vaches) .
Quartier Labiry Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Fêtes de Labiri (repas et course de vaches)
L’événement Fêtes de Labiri (repas et course de vaches) Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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