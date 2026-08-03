Informations pratiques

Laruns

Fêtes de Laruns

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 04:00:00

Date(s) :

2026-08-14

21h Concert avec le groupe Carrera Blanca

23h Concert avec le groupe Mirari

A partir du 0h30 Bal animé par le podium Insomnia .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@laruns.fr

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English : Fêtes de Laruns

L’événement Fêtes de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées