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AGENDA · Laruns

Fêtes de Laruns Laruns

vendredi 14 août 2026 · Laruns

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Fêtes de Laruns

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 04:00:00

Date(s) :
2026-08-14

21h Concert avec le groupe Carrera Blanca
23h Concert avec le groupe Mirari
A partir du 0h30 Bal animé par le podium Insomnia   .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   mairie@laruns.fr

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English : Fêtes de Laruns

L’événement Fêtes de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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