AGENDA · Laruns
Fêtes de Laruns Laruns
vendredi 14 août 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Fêtes de Laruns
Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 04:00:00
Date(s) :
2026-08-14
21h Concert avec le groupe Carrera Blanca
23h Concert avec le groupe Mirari
A partir du 0h30 Bal animé par le podium Insomnia .
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@laruns.fr
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English : Fêtes de Laruns
L’événement Fêtes de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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