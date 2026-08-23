Informations pratiques

Lasseube

Fêtes de Lasseube

12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-10

Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.

Au programme concours de belote, apéritif, repas, soirée dansante, match de rugby féminin, trail des pompiers, bodega, feu d’artifice, bal, exposition, messe, sauts béarnais, dégustation de Jurançon… .

12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com

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English : Fêtes de Lasseube

L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn