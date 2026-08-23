Fêtes de Lasseube Lasseube
jeudi 10 septembre 2026 · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
Fêtes de Lasseube
12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-10
Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.
Au programme concours de belote, apéritif, repas, soirée dansante, match de rugby féminin, trail des pompiers, bodega, feu d’artifice, bal, exposition, messe, sauts béarnais, dégustation de Jurançon… .
12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com
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English : Fêtes de Lasseube
L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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