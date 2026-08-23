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AGENDA · Lasseube

Fêtes de Lasseube Lasseube

jeudi 10 septembre 2026 · Lasseube

Fêtes de Lasseube Lasseube

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
12 Rue de la République
Ville
64290 Lasseube
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
8 8 20 Tarif de base plein tarif

Lasseube

Fêtes de Lasseube

12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-10

Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.
Au programme concours de belote, apéritif, repas, soirée dansante, match de rugby féminin, trail des pompiers, bodega, feu d’artifice, bal, exposition, messe, sauts béarnais, dégustation de Jurançon…   .

12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62  comite.lasseube@gmail.com

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English : Fêtes de Lasseube

L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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