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AGENDA · Lasseube

Fêtes de Lasseube Lasseube

samedi 12 septembre 2026 · Lasseube

Fêtes de Lasseube Lasseube

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
12 Rue de la République
Ville
64290 Lasseube
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 12 Tarif de base plein tarif

Lasseube

Fêtes de Lasseube

12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 04:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.
Au programme de ce troisième jour:
– 14h Match de rugby féminin HBRF vs GO
– 16h Trail des pompiers L’amicale des pompiers de Lasseube vous propose des courses chronométrées dans les côteaux (sur inscription).
– 16h Course des enfants
– 16h30 Départ de la marche
– 17h Départ du trail 12kms
– 17h30 Départ du trail 8kms
– 19h30 Bodega du comité avec buvette et tapas, animé par Lambrusquera et Arcolinas
– 22h30 Feu d’artifice
– 23h30 Bal animé par le podium Fiesta Aire   .

12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62  comite.lasseube@gmail.com

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English : Fêtes de Lasseube

L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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