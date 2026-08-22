Informations pratiques

Lasseube

Fêtes de Lasseube

12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 04:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.

Au programme de ce troisième jour:

– 14h Match de rugby féminin HBRF vs GO

– 16h Trail des pompiers L’amicale des pompiers de Lasseube vous propose des courses chronométrées dans les côteaux (sur inscription).

– 16h Course des enfants

– 16h30 Départ de la marche

– 17h Départ du trail 12kms

– 17h30 Départ du trail 8kms

– 19h30 Bodega du comité avec buvette et tapas, animé par Lambrusquera et Arcolinas

– 22h30 Feu d’artifice

– 23h30 Bal animé par le podium Fiesta Aire .

12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com

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English : Fêtes de Lasseube

L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn