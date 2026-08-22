Fêtes de Lasseube Lasseube
samedi 12 septembre 2026 · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
Fêtes de Lasseube
12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 04:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.
Au programme de ce troisième jour:
– 14h Match de rugby féminin HBRF vs GO
– 16h Trail des pompiers L’amicale des pompiers de Lasseube vous propose des courses chronométrées dans les côteaux (sur inscription).
– 16h Course des enfants
– 16h30 Départ de la marche
– 17h Départ du trail 12kms
– 17h30 Départ du trail 8kms
– 19h30 Bodega du comité avec buvette et tapas, animé par Lambrusquera et Arcolinas
– 22h30 Feu d’artifice
– 23h30 Bal animé par le podium Fiesta Aire .
12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com
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English : Fêtes de Lasseube
L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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