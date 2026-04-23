Fêtes de Louvie-Juzon Bal Louvie-Juzon
Fêtes de Louvie-Juzon Bal Louvie-Juzon vendredi 15 mai 2026.
Louvie-Juzon
Fêtes de Louvie-Juzon Bal
Foyer rural Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Programme des Fêtes Louvie-Juzon
Mercredi 13
23h 4h Bal animé par le podium Limited.
Jeudi 14
10h30 Messe solennelle.
11h30 Rassemblement autour du monument aux morts.
12h Apéritif offert aux villageois, animé par le groupe Jem’s&lolo.
15h30 Course du Rey.
Vendredi 15
15h 16h Le comité des fêtes part à la rencontre des résidents de l’EHPAD.
19h Repas animé par le groupe For Mates au foyer rural.
Samedi 16
23h 2h Bal animé par le podium Limited.
Manèges présents durant les fêtes. .
Foyer rural Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 70 comite.louviejuzon@gmail.com
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English : Fêtes de Louvie-Juzon Bal
L’événement Fêtes de Louvie-Juzon Bal Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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