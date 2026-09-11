Fêtes de Moncade Rue Moncade Orthez
samedi 12 septembre 2026 · Rue Moncade · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Fêtes de Moncade
Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
8h à 10h Déjeuner à la fourchette oeufs, ventrèche, gras-double, fromage, café
11h à 18h jeux pour enfants pour petits et grands
12h30 repas banquet préparé par les chefs orthéziens pressé de cochon, harengs fumés, gribiche, marmitako de thon mi-cuit , tarta de queso, pêches de vigne.
Repas sur réservation par sms.
19h Concert de clôture avec Buen rollito.
Toute la journée buvette, restauration et animation musicale .
Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 84 69 69
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English : Fêtes de Moncade
L’événement Fêtes de Moncade Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn
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