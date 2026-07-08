Informations pratiques

Peyrehorade

Fêtes de Peyrehorade

Peyrehorade Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade et de ses nombreuses activités ! Au programme manèges et animations pour petits et grands, bandas, concerts et soirées dansantes, repas conviviaux & bodegas, jeux, concours et activités traditionnelles…

Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade.

Au programme

Dimanche de 9h à 12h concours de pêche; à 11h, course de cocardes et messe; à 12h, verre de l’amitié; à 12h30, défilé danseuses sévillanes et chevaux;à 14h baptême du petit galupier navigation pendant 1h sur 4 kms commentées en direction de Hastingues ;à 17h, course landaise; à 22h, ciné en plein air; à 23h, podium. Fête foraine l’après midi et braderie des commerçants de Peyrehorade. .

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

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English : Fêtes de Peyrehorade

Dress in green and white and come enjoy the Peyrehorade Festival and its many activities! On the program: rides and entertainment for all ages, bandas, concerts and dance parties, friendly meals & bodegas, games, contests, and traditional activities…

L’événement Fêtes de Peyrehorade Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans