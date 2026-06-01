Laruns

Fêtes de Pon Laruns

Rue du Glère de Pon Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez partager un moment de convivialité pour le retour des fêtes de Pon.

11h Aubades, départ au pont de l’Arriussé.

17h30 Bal Ossalois, suivi de l’apéritif offert par le comité des fêtes.

20h Repas organisé par l’Olympique Ossalois.

Soirée du comité jusqu’à 2h

Melon/jambon, steak, pommes de terres, salardaises, fromages et tarte aux pommes. Vin et café compris.

Repas à 20€ et à 12€ pour les -12 ans. Sur inscription au 07 86 22 20 54 ou au 06 28 59 48 21, ou en ligne avec Helloasso. .

Rue du Glère de Pon Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@laruns.fr

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English : Fêtes de Pon Laruns

L’événement Fêtes de Pon Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées