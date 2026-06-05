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Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU Rue de la Gare Laruns vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : CInéma Louis Jouvet

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Laruns

Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

2h 12min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction
De Jon Favreau | Par Jon Favreau, Dave Filoni
Avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White

La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu…   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU

L’événement Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU Laruns a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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