Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU Rue de la Gare Laruns vendredi 12 juin 2026.
Laruns
Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
2h 12min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction
De Jon Favreau | Par Jon Favreau, Dave Filoni
Avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White
La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu… .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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L’événement Cinéma Laruns STAR WARS THE MANDALORIAN AND GROGU Laruns a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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