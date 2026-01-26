Cinéma Laruns A PIED D’OEUVRE Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns A PIED D’OEUVRE

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

1h 32min | Comédie dramatique

De Valérie Donzelli | Par Valérie Donzelli, Gilles Marchand

Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.

À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns A PIED D’OEUVRE

L’événement Cinéma Laruns A PIED D’OEUVRE Laruns a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées