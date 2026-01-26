Cinéma Laruns A PIED D’OEUVRE Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns A PIED D’OEUVRE
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
1h 32min | Comédie dramatique
De Valérie Donzelli | Par Valérie Donzelli, Gilles Marchand
Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen
Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.
À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
