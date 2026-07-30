Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Fêtes de Salies

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dernier jour des fêtes ! On en profite à fond avec au programme

La fête foraine toute la journée pour les petits et grands.

10h30 messe à l’église de Saint Vincent.

12h repas des fêtes animé par la Banda Los Aïgassuts (place du Bayaà). Au menu jambon de pays et melon, anguilles, entrecôte/frites, fromage, tarte aux pommes, (22€). Menu enfant (11€)

15h jeux béarnais (place Jeanne d’Albret).

Courses de vélos au Jardin Public

16h courses de l’école de vélo.

17h30 course sénior.

17h Batuca’ Tak, groupe de percussionnistes.

18h concert de Swing en Bulles.

20h concert de Katxi (place du Bayaà).

23h feu d’artifice avec spectacle pyrotechnique, musique et explosions de couleurs sur le thème Infinity . (stade de rugby Al Cartero).

23h podium Insomnia (place du Bayaà).

Et on n’oublie pas les fêtes de Salies, c’est en bleu et blanc ! .

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saliesdebearncomitedesfetes@gmail.com

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English : Fêtes de Salies

L’événement Fêtes de Salies Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves