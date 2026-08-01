Fêtes de Vernègues Concours de contrée place de la Mairie Vernègues
dimanche 16 août 2026 · place de la Mairie · Vernègues
Informations pratiques
Vernègues
Fêtes de Vernègues Concours de contrée
Dimanche 16 août 2026 à partir de 10h30. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Ce sont les fêtes de Vernègues ! A cette occasion, venez vous challenger lors de ce concours de contrée !
Rendez-vous place de la mairie à 10h30 pour ce concours de cartes, ouvert à tous !
Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place.
Bon jeu ! .
place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07
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English :
During the Vernègues festival, participate to or enjoy a contrée (card game) contest.
L’événement Fêtes de Vernègues Concours de contrée Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes