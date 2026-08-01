Informations pratiques

Urepel

Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger

Urepel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fêtes du village d’Urepel ! Au programme

11h défilé de la clique

12h repas champêtre

15h tournoi de mus

20h soirée burger animée par Dizkobolo .

Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 48 85 35

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English : Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger

L’événement Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger Urepel a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque