Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger Urepel
samedi 15 août 2026 · Urepel
Informations pratiques
Urepel
Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger
Urepel Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fêtes du village d’Urepel ! Au programme
11h défilé de la clique
12h repas champêtre
15h tournoi de mus
20h soirée burger animée par Dizkobolo .
Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 48 85 35
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English : Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger
L’événement Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger Urepel a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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