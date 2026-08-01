UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Urepel

Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger Urepel

samedi 15 août 2026 · Urepel

Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger Urepel

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
64430 Urepel
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urepel

Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger

Urepel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Fêtes du village d’Urepel ! Au programme
11h défilé de la clique
12h repas champêtre
15h tournoi de mus
20h soirée burger animée par Dizkobolo   .

Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 48 85 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger

L’événement Fêtes de village défilé, repas champêtre, tournoi de mus et soirée burger Urepel a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Urepel (Pyrénées-Atlantiques)