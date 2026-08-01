Informations pratiques

Urepel

Fêtes de village zikiro animé

Urepel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Fêtes du village d’Urepel ! Au programme

20h zikiro animé par Begi Beltz .

Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Fêtes de village zikiro animé

L’événement Fêtes de village zikiro animé Urepel a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque