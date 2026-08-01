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AGENDA · Urepel

Fêtes de village zikiro animé Urepel

mardi 18 août 2026 · Urepel

Fêtes de village zikiro animé Urepel

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
64430 Urepel
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urepel

Fêtes de village zikiro animé

Urepel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Fêtes du village d’Urepel ! Au programme
20h zikiro animé par Begi Beltz   .

Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 

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English : Fêtes de village zikiro animé

L’événement Fêtes de village zikiro animé Urepel a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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